Il programma "C'è Posto per 30?" fa tappa a Castellabate

La trasmissione televisiva "C'è Posto per 30?", condotta da Max Giusti, ha fatto tappa a Castellabate, la cittadina di Benvenuti al Sud, per raccontare con brio le eccellenze gastronomiche nostrane, incorniciate dagli scorci più suggestivi del territorio. Presente anche l'attore Maurizio Casagrande. Tanta la curiosità da parte dei residenti all'arrivo dell'autobus con a bordo la troupe televisiva. La puntata che vede protagonista una delle località più belle della provincia di Salerno andrà in onda domenica 4 novembre alle 21.25 su Canale Nove.

