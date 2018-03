Programma di sviluppo per il litorale, Legambiente: "Si avvi la Valutazione Ambientale Strategica"

Dopo la presentazione del Masterplan “Programma di sviluppo urbanistico-territoriale- turistico della fascia costiera dei comuni di Salerno, Pontecagnano Faiano, Battipaglia, Eboli, Capaccio-Paestum, Agropoli” arriva il plauso di Legambiente Campania alle amministrazioni comunali che, in sinergia, hanno deciso di promuovere “lo sviluppo ecocompatibile, la riqualificazione ambientale e paesaggistica della fascia costiera”.

Il commento

La nota associazione ambientalista, però, ritiene fondamentale avviare, contemporaneamente, il “processo di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), che rappresenta una straordinaria opportunità per assicurare la massima coerenza ed efficacia delle scelte ed il beneficio per le comunità territoriali”. Ma di cosa si tratta? “La Vas - spiegano da Legambiente Campania - garantisce la più effettiva e corretta partecipazione del pubblico, la sistematica valutazione dei contributi offerti e di cogliere appieno l’obiettivo di realizzare interventi coerenti con lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio. Come Legambiente riteniamo prioritario ragionare per aree vaste e, soprattutto, mettere in campo un disegno che unisca le aree interne dei comuni con la fascia costiera, passando per il paesaggio naturale e agricolo, pervaso da tante lodevoli attività imprenditoriali sostenibili. Troppo spesso in questi anni invece la classifica della priorità è stata presentata in maniera verticale, stabilendo delle priorità da affrontare in tempi separati. Se davvero si vuole affrontare il problema della fascia costiera non si possono più mettere in campo metodi da compartimenti stagni. Non si può affrontare il problema dell’erosione, senza tenere a mente quello della mancata depurazione delle acque, dello stato del sistema dunale, della biodiversità della fascia pinetata, dell’abbandono della pista ciclabile, delle potenzialità dell’agricoltura e dei servizi per i lavoratori che quelle zone vivono. Un lavoro complesso ma necessario e urgente nel segno della condivisione e della corresponsabilità” concludono gli ambientalisti.