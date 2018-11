Progressioni orizzontali per i dipendenti comunali: raggiunto l'accordo a Salerno

Si è tenuto stamattina, a Palazzo di Città, un incontro con le RSU aziendali in merito all'ipotesi di progressioni orizzontali per il personale dipendente del Comune, per le annualità 2018-2019. L'incontro è stato richiesto dal sindaco Vincenzo Napoli e dall'assessore al Bilancio, Luigi Della Greca dopo la rottura delle trattative che la scorsa settimana aveva portato allo stato di agitazione, prontamente sospeso dai sindacati in attesa di tale incontro.

L'accordo

Le parti, dopo ampia e proficua discussione, hanno raggiunto l'accordo che comportera l'attribuzione al personale dipendente di un ulteriore scatto di carriera in applicazione delle previsioni contenute nel nuovo CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018. A beneficiarne, sarà un consistente numero di dipendenti comunali. Le parti, dunque, si sono aggiornate per continuare gli approfondimenti sugli altri istituti contrattuali previsti dal CCNL, sul piano di formazione annuale del personale, sul piano di razionalizzazione della spesa e sul piano triennale del fabbisogno di personale, propedeutico quest'ultimo all'individuazione delle figure professionali che saranno reclutate nell'ambito del previsto concorso regionale (Piano Lavoro Regione Campania).