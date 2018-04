Acerno, proiettile contro il bus della squadra Corno d’Oro

Nuovo episodio increscioso sui campi di calcio dei campionati minori: il pullman della squadra di 3a categoria Corno d’Oro che era ad Acerno per la partita in calendario, è stato colpito da un proiettile come riporta SeiTv.

Le indagini

Il fatto è accaduto nel pomeriggio, quando il colpo ha raggiunto due finestrini del mezzo di trasporto della squadra ospite. Fortunatamente, solo tanto spavento e danni al bus, ma nessun ferito. Indagano, dunque, le forze dell’ordine per risalire all'identità dei responsabili del gesto.