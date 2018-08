Prolungamento della linea metropolitana di Salerno fino alla Stazione di Via Duomo - Vernieri

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

" Nella nostra città di Salerno sono stati fatti grandi passi in avanti per migliorare la vivibilità dei cittadini e di coloro che vi accedono per motivi di lavoro o per turismo. Grazie alla volontà e caparbietà del Sig. Presidente De luca il servizio di metropolitana fu riattivato ed è tuttora funzionante, consentendo ad una parte della cittadinanza di spostarsi lungo l’asse cittadino dalla Stazione Centrale a San Leonardo. Ma tutto ciò non basta perché se lo stesso servizio venisse prolungato fino alla stazione di Via Duomo, potrebbe essere utilizzato dalla totale cittadinanza riuscendo in tal modo a collegare la parte sud a quella nord più centrale della città ove sono dislocati gran parte degli uffici pubblici ed attività commerciali. Tale servizio, incrementato anche da corse più frequenti, snellirebbe notevolmente il flusso veicolare nel centro urbano, riducendo notevolmente l’inquinamento dei gas di scarico causati dal traffico veicolare e consentirebbe una maggiore fluidità per i parcheggi nonché una drastica riduzione delle corse degli autobus circolanti, in quanto la predetta linea metropolitana percorre parallelamente l’asse viario cittadino attraversato dagli autobus. Altri vantaggi, di non minore importanza, da tenere in considerazione, che scaturirebbero dall’ampliamento del servizio di collegamento metropolitano fino a Via Duomo, sarebbero: 1) una migliore tenuta e conservazione dell’asfalto urbano, in quanto lo stesso non verrebbe sollecitato dal peso degli autobus e conseguentemente un risparmio economico sulla manutenzione stradale; 2) un più razionale utilizzo degli stessi autobus di linea, che tolti dalla direttrice urbana potrebbero essere destinati per potenziare il servizio pubblico di collegamento nelle zone periferiche non servite dalla linea metropolitana. Posso immaginare che ciò non sia stato ancora realizzato per via di intoppi tecnici-operativi connessi alla rete ferroviaria, ma considerati i tempi ed i mezzi attuali nonché la grande opera realizzata per il sottopasso ferroviario di Via Vinciprova, non vedo perché non ci si possa impegnare al fine di collegare i soli 1500 metri di linea che vanno dalla Stazione Centrale a quella di Via Duomo. Tutti sarebbero ben lieti di lasciare l’auto a casa, sia cittadini che i residenti dei comuni limitrofi, che quotidianamente raggiungono per vari motivi il centro cittadino. Questo progetto garantirebbe non solo il benessere urbano ma anche turistico, rendendo la città più bella e vivibile anche agli occhi dei turisti che ormai sono di casa! " ( Già trasmessa a voi ma non è visibile nella sezione segnalazioni ! ) Cordiali saluti Vincenzo