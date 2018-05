Promuoviamo lo Sport - Coppa Primavera JU JITSU 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 29 aprile a Salerno presso la struttura Polifunzionale del Parco Arbostella si è disputata la Ia competizione di JU JITSU denominata “Promuoviamo lo Sport - Coppa Primavera 2018”, patrocinata da FIJLKAM-CONI e dall’ente di promozione sportiva CSEN. Gli atleti si sono confrontati nelle competizioni di Abilità e Agilità - Agonistica - Ne Waza per la categoria Bambini e Fanciulli, mentre le competizioni Duo System misto, maschile, femminile - Fighting System - Ne Waza hanno visto competere la categoria Ragazzi e Esordienti. Buona la prima per gli atleti della DAI-KI DOJO SALERNO del Maestro Rino Genovese, che confermano l'impegno e la passione che contraddistinguono tutte le sedi italiane DAI-KI DOJO. I giovani Samurai, supportati dagli atleti Junior Spirito F., Farace M. e Braca A., si sono rivelati da subito protagonisti sul tatami, chiudendo le gare con un bel bottino di medaglie. Le giovanissime leve, 4/8 anni, Buonumore Simone - Genovese Roberta - Romito Roberto - Bruno Lorenzo - Bellerè Giorgio - Pacifico Gaia - Pacifico Mattia - Gallucci Arianna - Granato Riccardo - Capece Pierluigi - Bellerè Lorenzo, hanno conquistato 8 medaglie oro, 8 argento e 8 bronzo, nelle loro competizioni. Ottima anche la prima prestazione degli atleti La Barbera Federico e Gigantino Antonio. La classe di Ragazzi/Esordienti sbanca nel Duo System misto con Gallucci Sarah/Genovese Edoardo - Oro, Bruno Viola/Milito Francesco – Argento, Capece Eleonora/Buonagiunto Vincenzo - Bronzo; nel Duo femminile Bruno Viola/Gallucci Sarah - Oro, Spirito Martina/Capece Eleonora - Argento; nel Duo maschile Pennasilico Cesare/Genovese Edoardo – Oro, Buonagiunto Vincenzo/Milito Francesco - Argento. Nel Ne Waza maschile: nelle categorie -30kg Argento per Milito Francesco e -36Kg Bronzo per Genovese Edoardo; ritiro inaspettato per problemi fisici di Pennasilico Cesare e Buonagiunto Vincenzo che stavano imponendo la loro personalità e competenza tecnica. Nel Ne Waza femminile Argento per Gallucci Sarah e Bronzo per Spirito Martina; nella categoria +60kg Oro per Capece Eleonora. Gli atleti della DAI-KI DOJO SALERNO mostrano il loro carisma anche nel Fighting System conquistando nelle categorie maschili -30kg Argento Francesco M., - 36kg Argento Edoardo G.; mentre nel Femminile, Oro per Gallucci Sarah e Bronzo per Spirito Martina; Oro per Capece Eleonora. Il potenziale di questi ragazzi della DKD è davvero incredibile: qualità, determinazione e grande cuore! Ospite della manifestazione Dott.ssa Paola BERARDINO, delegato provinciale CONI, che nell’occasione ha presentato e proposto l’evento Educamp 2018 organizzato dal CONI.

