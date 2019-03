Iperafflussi ai Pronto Soccorso: la direzione del Ruggi annuncia nuovi operatori sanitari

Nuovi interventi finalizzati al superamento degli iperafflussi nei Pronto Soccorso. La Direzione Strategica dell’ Azienda ospedaliera del Ruggi di Salerno, infatti, dopo aver affrontato gli aspetti organizzativi per fronteggiare il blocco del turnover, il bed manager, il tavolo tecnico, dalla prossima settimana renderà esecutivi gli interventi negli ambiti di tipo operativo che prevedono un nuovo reclutamento di Operatori Sanitari.

Gli interventi

Adottato, dunque, un bando interno per garantire nell’immediato il potenziamento del personale dei Pronto Soccorso, mentre è stata anche annunciata la conclusione dei concorsi per la Dirigenza Medica afferente ai Pronto Soccorso e la individuazione di specifici codici di priorità per le prestazioni di diagnostica (laboratorio, diagnostica per immagini, etc.) finalizzati a migliorare il turnover dei ricoveri nelle unità operative mediche, così come concordato nel tavolo tecnico del 6 marzo del 2019.

La nota

"L’insieme delle azioni messe in atto, sia di tipo organizzativo sia operativo, costituiscono le leve su cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria intende agire per migliorare in termini qualitativi e di efficienza le attività nei Pronto Soccorso Aziendali", hanno concluso dal Ruggi.