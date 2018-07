Lui le propone di sposarlo, intanto il Parco Pinocchio chiude: fidanzati bloccati all'interno

Un fuoriprogramma che ha arrecato qualche tensione, ieri, in tarda serata. Come riporta L'Occhio, c'è stata una proposta di matrimonio nel Parco Pinocchio a Salerno, dopo le ore 23: la coppia dei promessi sposi salernitani, tuttavia, è rimasta chiusa nel Parco.

Il fatto

La ragazza emozionata di quanto stesse accadendo non si era accorta, infatti, insieme al fidanzato, del richiamo di uscita dal Parco. Solo dopo essersi ripresi dalla gioia, i due hanno preso atto dell'imprevisto ed hanno dovuto allertare la Polizia Municipale, per far rientro a casa.