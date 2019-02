Acciaroli, proposta di nozze sotto il cielo del Cilento per i due fondatori di Astronomitaly

Una storia d'amore da raccontare, quella di Fabrizio Marra e Fabiana Rossetti, fondatori di Astronomitaly. Nel giorno del loro tredicesimo anniversario di fidanzamento, Marra ha chiesto alla sua metà di sposarlo. "Oltre ad offrirle in dono il mio cuore le ho offerto un anello composto da 13 cuori e diamanti (uno per ogni anno vissuto insieme). Come cornice per questo importante momento ho scelto le stelle, che rappresentano il filo conduttore della mia vita. Il luogo scelto è la spiaggia di Acciaroli nel Cilento dove il cielo stellato è meraviglioso e contornato di tanti ricordi della mia infanzia e della nostra adolescenza", racconta Marra.

L'auspicio

Il 15 giugno 2019, esattamente tra 120 giorni i due convoleranno a nozze, a Todi in Umbria. "Spero di ispirare altre coppie a scegliere il cielo stellato per i loro momenti speciali. Il mio lavoro è promuovere l'AstroTurismo ed il patrimonio celeste e spero di poter fare sempre di più per salvaguardarlo dall'inquinamento luminoso che ormai sta facendo sparire le stelle.Chissà quanti amori nascono per colpa delle stelle e quanti amori sarebbero perduti senza di esse", ha concluso Marra. Tanta curiosità.