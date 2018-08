Blitz anti-prostituzione sulla Litoranea di Salerno: allontanate 7 giovani

Controlli anti-prostituzione, a Salerno: sono state allontanate 7 donne sulla litoranea, nel corso di specifici servizi di vigilanza, disposti dal Questore, anche a seguito del recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, per contrastare l’esercizio del meretricio e i parcheggiatori abusivi, a Salerno e a Pontecagnano- Faiano.

Le denunce

Nella nottata appena trascorsa, numerosi i controlli degli agenti dalle ore 22 alle ore 2, nel tratto di strada che va da Via Generale Clark a Via Salvador Allende. In particolare, sono state identificate 7 giovani donne che, in abiti succinti, erano intente ad adescare clienti per prostituirsi. Si tratta di 2 rumene, 2 bulgare, 2 provenienti dal Kirghizistan ed una Italiana, tutte già segnalate in passato in analoghi controlli. In particolare, una bulgara e l’italiana annoverano precedenti di Polizia a loro carico. Le prostitute sono state allontanate dal posto e nei loro confronti si procederà all’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Salerno.

I parcheggiatori

Nel corso del servizio di Polizia, inoltre, presso l'area di sosta di Via Ligea, i poliziotti hanno allontanato due persone, già note alle forze dell’ordine, sospettate di praticare attività di parcheggiatore abusivo.