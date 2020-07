Prostituzione e daspo: blitz dei vigili urbani, raffica di sanzioni

Blitz dei vigili urbani nella zona orientale di Salerno. L'attività di pattugliamento si è concentrata, nelle ultime ore, sul contrasto al fenomeno della prostituzione. In zona stadio Arechi, ma anche in altri punti della città, è stato necessario intervenire con una nuova raffica di sanzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Undici donne nordafricane e dell’Est europeo sono state sanzionate. In quattro circostanza, è scattato anche il Daspo urbano. Attendevano o clienti nel tratto di strada compreso tra via Allende e via Wenner, in zona industriale.