Tornano le prostitute a Salerno, blitz dei vigili: raffica di multe

Le prostitute tornano a “presidiare” il comune di Salerno. Nell’ultimo mese, quello di agosto, gli agenti della Polizia Municipale hanno multato ben 127 lucciole, per una media di 4 al giorno.

Il report

Si tratta di ragazze/donne dell’est che sono state sorprese in via Allende, via Bandiera e via Wenner ma anche in via Clark e all’altezza del molo turistico della zona orientale. Nei guai, ovviamente, sono finiti anche i clienti che hanno consentito al comune di incassare più di 12 mila euro in mese di un mese; 44 i fogli di allontanamento, 7 i Daspo urbani emessi dalla Questura nei confronti di altrettante prostitute.