Droga e prostituzione tra Capaccio ed Eboli: in 5 nei guai

Carabinieri in azione, a Capaccio Paestum e Eboli: i militari della Compagnia Carabinieri di Agropoli, supportati da quelli territorialmente competenti, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 indagati (2 agli arresti domiciliari, 2 all’obbligo di dimora e 1 all’obbligo di presentazione alla P. G.) accusati di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” in concorso, nonché, per 2 degli indagati, di “favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”.

Gli accertamenti

L'indagine è stata avviata nell’aprile 2017: i militari sono riusciti ad individuare diversi soggetti, dediti a vario titolo allo spaccio di cocaina, eroina e hashish nei comuni di Capaccio Paestum e Battipaglia, nonché a riscontrare, nei confronti di 2 degli indagati, delle condotte di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il primo affittava immobili a due prostitute, consentendo che all’interno degli immobili si consumassero i rapporti sessuali, con il pagamento a titolo di locazione irregolare di somme di danaro significativamente più elevate da quelle ordinariamente previste per analoghe situazioni abitative. Il secondo uomo, invece, è finito nei guai per aver favorito e indotto al meretricio un'altra donna, procurandole appuntamenti con individui con i quali intratteneva rapporti sessuali, e per cui la prostituta riceveva compensi in denaro.