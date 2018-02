Impiantata la nuova protesi valvolare aortica biologica: il primo caso campano al Ruggi

E' la prima volta in Campania e la seconda nell’Italia meridionale: un paziente riceve, presso la Cardiochirurgia d’Urgenza dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretta dal dottor Severino Iesu, l’impianto di una nuova protesi valvolare aortica biologica. Tale protesi offrirà, soprattutto ai pazienti più giovani, maggiori garanzie di durata nel tempo e minore rischio di reintervento.

La malformazione

La malformazione congenita della valvola aortica colpisce frequentemente la popolazione giovanile e spesso si rende necessario l’ intervento chirurgico di sostituzione. Attualmente sono due le protesi artificiali disponibili: quella meccanica e quella biologica. La nuova protesi valvolare aortica biologica utilizzata nella circostanza riduce il rischio di degenerazione e, in caso di sostituzione, offre la possibilità di una soluzione non chirurgica mediante l’utilizzo di una tecnica interventistica cardiologica che consente l’impianto della valvola aortica con approccio percutaneo. In tal modo, sarà ancor più facile nel laboratorio di emodinamica inserire in futuro, mediante un catetere, una nuova protesi biologica. Sono queste le motivazioni che hanno portato il dottor Severino Iesu alla scelta della nuova protesi nel sig. C.A., 67enne il quale era stato già operato 13 anni fa di impianto di protesi valvolare aortica biologica a seguito del malfunzionamento della valvola aortica bicuspide nativa. Tuttavia, come prevedibile nei soggetti di età inferiore a 60 anni, la valvola impiantata era degenerata, tanto da causare un danno ad altre due valvole cardiache. Il complesso intervento di riparazione della valvola mitralica e tricuspidalica e di risostituzione della valvola aortica con questa nuova protesi offrirà al paziente il beneficio di un migliore stile di vita, senza esporlo al rischio di un ulteriore intervento chirurgico.