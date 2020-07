"Incontro con De Luca": sit-in degli operai de "La Fabbrica"

Prima lo striscione srotolato dal tetto del centro commerciale, ora il sit-in sotto i portici di Palazzo di Città. Gli operai de “La Fabbrica” continuano a protestare chiedendo un incontro con il governatore Vincenzo De Luca. Quarto giorno di mobilitazione per le maestranze, oggi in protesta davanti al Comune di Salerno. Con monte orario ridotto e stipendio al minimo, i lavoratori continuano a esporre uno striscione eloquente: "Vergogna".

I dettagli

"Siamo al paradosso. Questa protesta non può passare nel silenzio generale. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che si era fatto da garante per mediare con la famiglia Lettieri – spiega Pietro Galdi, delegato Fiadel – Ci ha detto che avrebbe fatto lui da mediatore con il prefetto, invece nessuno si è più fatto sentire, nessuno ci ha chiamati. Intanto siamo stati messi di nuovo in cassa integrazione, nonostante abbiamo lavorato a maggio e giugno per ore non retribuite. Chiediamo chiarimenti anche su assegni familiari non saldati e quattordicesima che avremmo dovuto percepire a luglio. A questo punto invochiamo l’intervento dell’ex sindaco, ora governatore, Vincenzo De Luca, che meglio di tutti conosce la situazione". Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel, aggiunge: "Il prefetto di Salerno deve comprendere l'esasperazione dei lavoratori. La situazione sta pesando sulle spalle di tutti gli operai. Il problema va risolto subito, interpellando la famiglia Lettieri che prima ha stretto accordi con il Comune di Salerno, con due varianti urbanistiche, e poi li ha dimenticati. Convochi immediatamente le parti per un incontro".