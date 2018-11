Corteo anti-governo: l'onda d'urto degli studenti arriva anche a Salerno

"Siamo ora nelle piazze della nostra città per ribadire che gli studenti e le studentesse rifiutano con forza le politiche di questo governo in merito all'istruzione e non solo". Lo hanno urlato a squarciagola i ragazzi che, questa mattina, hanno sfilato per le strade di Salerno per aderire alla protesta indetta da Unione degli Studenti.

Oggi 16 novembre è arrivata l'onda d'urto anche in Campania: in piazza in 5000 a Napoli, per il corteo è che partito da Piazza Garibaldi. L'iniziativa, dunque, ha interessato anche il salernitano, con una notevole partecipazione.

Parlano gli studenti