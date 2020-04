Covid-19, tutti a passeggio: l'appello della Protezione Civile di Salerno

Molte persone in strada, a Salerno, con il via libera delle passeggiate, da parte della Regione Campania, sempre muniti di mascherine, in fasce orarie specifiche, alias di mattina dalle 6.30 alle 8.30 e di sera dalle 19 alle 22. I salernitani, infatti, appena appresa la possibilità di uscire per sgranchire le gambe, seppur allontanandosi non oltre 200 metri dalle loro abitazioni, hanno immediatamente approfittato della condizione, senza temere contatti ravvicinati, purtroppo. Numerosi, gli assembramenti registrati, in particolare, lunedì sera, probabilmente non anche ieri solo a causa del maltempo.

A fare il punto della situazione, Mario Sposito, responsabile per l'Emergenza del Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno che, oggi, ha ricevuto un nuovo mezzo d'azione, alias un pick-up, prezioso per le innumerevoli attività svolte dai volontari a servizio e in supporto della comunità cittadina.

Parla Sposito

Abbiamo constatato molto movimento nelle aree dove si svolge jogging, quindi nei pressi dei parchi, su parte del lungomare. Adesso faremo girare un altro messaggio audio, per ricordare che risulta obbligatorio mantenere il distanzamento sociale di almeno 1 metro e indossare mascherine, evitando nel modo più assoluto assembramenti, per il bene di tutti. Occorre che tutti continuino ad osservare le regole: resistere ancora è complicato, ma bisogna capire che se facciamo ancora un piccolo sforzo ed evitiamo sciocchezze, ci attende un'estate "quasi normale". Abbiamo notato anche persone senza mascherine: ci auguriamo che, passata la prima fase della novità sulla possibilità di passeggiare, la situazione rientri e prevalgano prudenza e buon senso.

