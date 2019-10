"Io non rischio": la Protezione Civile scende in piazza Portanova

Anche il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Salerno aderisce alla campagna Io non rischio 2019. L'iniziativa di sensibilizzazione vede impegnati i volontari il 12 e 13 ottobre. Promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, in collaborazione con altri enti ed organismi, l'evento intende sensibilizzare ed informare i cittadini sulle tematiche della Protezione Civile.

I volontari del gruppo comunale saranno presenti in Piazza Portanova, dalle ore 9 alle ore 19, per informare i cittadini in particolare in merito ai rischi terremoto e maremoto.