Riforma della Protezione Civile: tutela degli animali anche nei piani emergenziali

Novità nell'ambito della gestione delle calamità naturali: la nuova riforma della Protezione Civile, infatti, prevede che in caso di calamità anche gli animali dovranno essere salvati in un piano di interventi emergenziali. Anche il Cervene, il centro con sede ad Auletta istituito dalla Regione Campania nell’ambito dell’Osservatorio del Doposisma della Fondazione Mida, ha contribuito a questa importante novità, prima assoluta in Europa.

La riforma

Il nuovo Codice della Protezione Civile definisce, nell'articolo 1, il servizio come: "L’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi". Nell’articolo 2, poi, viene definita l’attività di protezione civile come: "L’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali". In pratica, in caso di calamità, tale riconoscimento servirà ad attivare piani di emergenza per soccorrere e salvare gli animali, grazie all’intervento dei servizi veterinari delle Asl e delle associazioni animaliste.

Il ruolo del Cervene

Come detto in precedenza, al risultato ha contribuito anche il Cervene, istituito nel 2017 dalla Regione Campania sulla base dei risultati ottenuti negli anni in ambito di piani di emergenza e in base all’insegmanento di Adriano Mantovani che dal 1980 con il terremoto in Irpinia, istituì la disastrologia veterinaria. Il 21 novembre 2017 a Roma le associazioni animaliste ( Animalisti Italiani, ENPA, LAV, Lega nazionale Del Cane, Lega italiana Difesa Animali e Ambiente, OIPA) che hanno operato nella situazione di emergenza e diversi referenti veterinari regionali tra cui Raffaele Bove, direttore del Cervene, si riunirono proprio per chiedere al Governo l’inserimento nella riforma della protezione civile, del riferimento animali.

Il commento di Bove

"Un passo importante – spiega il direttore del Cervene - in quanto l’intervento a tutela degli animali non sarà attivato solo in casi di emergenza, ma sarà inserito nelle attività strutturali di pianificazione e prevenzione dei rischi. Il 20 e 21 marzo a Pertosa organizzeremo una due giorni con associazioni animaliste e competenze regionali veterinarie per raccontare le esperienze e dare un ulteriore contributo alla pianificazione delle emergenze per gli animali" conclude.