Protocollo d’Intesa fra Comune Capaccio Paestum ed Ente di Bonifica di Paestum

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gestione efficiente delle risorse idriche, sicurezza del territorio, nuove iniziative di sviluppo: sono questi gli ambiti operativi del Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi fra Comune di Capaccio Paestum ed Ente di Bonifica di Paestum. La cerimonia della firma si è tenuta questa mattina presso il Comune di Capaccio Paestum. Presenti il sindaco Franco Alfieri e il presidente dell’Ente di Bonifica Roberto Ciuccio. Istituito nel 1926 su iniziativa di un gruppo di agricoltori, in quasi cento anni di attività l’Ente di Bonifica ha saputo sviluppare strumenti che hanno reso produttivi i terreni della Piana di Paestum. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alfieri guarda oggi a questa realtà come a un partner istituzionale di fondamentale importanza, insieme al quale rinforzare le sinergie esistenti e avviarne di nuove. Tra gli obiettivi del Protocollo d’Intesa vi è innanzitutto quello di determinare economie di scala in grado di rendere più efficiente la rete idrica comunale, con uno sguardo particolarmente attento alle carenze che si registrano da lungo tempo a Capaccio Capoluogo.

Comune ed Ente di Bonifica si impegnano inoltre a collaborare per l’avvio di interventi finalizzati al risanamento e manutenzione delle aree che costeggiano i fiumi Sele e Calore, alla vigilanza su eventuali sversamenti di reflui zootecnici, alla pianificazione strategica legata ai cosiddetti ‘Contratti di Fiume’. Altro, fondamentale obiettivo condiviso, la realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Capaccio Scalo, con annessa una nuova e grande piazza, la cui realizzazione interesserà l’area utilizzata al momento come sede del Consorzio.

Come spiega il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri: “Per affrontare al meglio questioni complesse gli enti devono saper lavorare insieme. Quella siglata oggi fa seguito ad altre intese territoriali che il Comune di Capaccio Paestum ha avviato con altri enti ed amministrazioni del territorio. Non si tratta di atti formali, ma di iniziative condivise che puntano alla soluzione di problemi che influisco sulla vita quotidiana dei Cittadini. Al contrario, l’isolamento istituzionale non è solo di corto respiro, ma anche dannoso per gli interessi delle Comunità”.