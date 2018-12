Prove di illuminazione per la grande ruota: tutto pronto per l'inaugurazione

Prove di illuminazione, ieri sera, per la Ruota Panoramica di piazza della Concordia che verrà inaugurata il pomeriggio dell'8 dicembre. L'attrazione, alta 55 metri, è dotata di 36 cabine confortevoli, con seduta in pelle, sicure e rispettose della normativa per l’accoglienza di persone con disabilità. La City eye proposta per il secondo anno dalla Tulimieri , gode anche di una cabina vip arredata con legno in noce, sedili in pelle, televisore, frigo bar. Inoltre tutte le cabine sono collegate ad un sistema di filo diffusione audio.

Il programma

Alla serata inaugurale sarà presente il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore al Commercio, Dario Loffredo, nonchè assessori e consiglieri comunali e il presidente provinciale della Confesercenti, Raffaele Esposito con il presidente provinciale dell’Anva, Aniello Ciro Pietrofesa. Ad arricchire l’evento, uno spettacolo proposto dal gruppo “Opera Circus Animation”: la regia della serata sarà a cura della titolare del gruppo, Jane Grota da Cru, salernitana di adozione, con le coreografie proposte dal ballerino Davide Raimondo. Il tema dell’animazione si baserà su “Lo Schiaccianoci”. La conduzione della serata sarà affidata a Tommaso D’Angelo. Prevista una folta partecipazione.

Foto in basso di Antonio Capuano e Guglielmo Gambardella

Gallery