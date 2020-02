Incontro tra i sindaci alla Provincia, il Comune di Salerno rinvia tutti gli eventi

E' stato convocato per lunedì 2 marzo 2020, alle ore 10,30, presso Palazzo Sant’Agostino, l’incontro con i sindaci dei Comuni della provincia per discutere di Coronavirus e dell’emergenza sanitaria in corso in Italia.

Parla il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese

“Durante l’incontro di stamattina in Prefettura del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, abbiamo deciso di convocare i Sindaci del nostro territorio per fare insieme il punto della situazione. L’incontro, che si terrà lunedì mattina a palazzo Sant’Agostino, ha lo scopo di gestire al meglio l’aspetto medico/epidemiologico e contenere quindi al minimo la diffusione del virus. Ma va gestito anche l’aspetto psico-sociale delle nostre comunità, cioè la percezione del rischio che non va sottovalutata. L’emergenza in atto nel nostro Paese è stata affrontata sia dalle Autorità nazionali che regionali attraverso vari provvedimenti che hanno disciplinato i comportamenti da tenere e le misure di prevenzione. Faremo insieme il punto con la presenza del Prefetto di Salerno e degli altri componenti del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, anche al fine di garantire un corretto circuito informativo inter-istituzionale, armonizzare gli interventi delle Istituzioni e, in particolare dei Sindaci, che dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia sanitaria nonché alle disposizioni del Governo e della Regione Campania"

Lo stop degli eventi a Salerno

Intanto, a seguito delle linee guida fissate nel corso dell'incontro presso la Prefettura, il Comune di Salerno ha disposto la cancellazione o il rinvio di tutti gli eventi e manifestazioni in programma fino a domenica 1 marzo. Il Comune di Salerno segue con massima attenzione l'evoluzione della situazione Coronavirus. La Civica Amministrazione assumerà ogni iniziativa di pubblica utilità ed ogni provvedimento di propria competenza nel rigoroso rispetto di ordinanze e protocolli disposti a livello nazionale e regionale.