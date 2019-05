Campagna, Eboli, Oliveto, Colliano, Palomonte e Contursi: ecco la mappa dei cantieri

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale. Sono in corso di ultimazione diversi cantieri che, presumibilmente, termineranno entro la fine del mese in corso

I lavori

Nel comune di Campagna vi sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 31/a-b-c: innesto Strada Statale-91 (Quadrivio) - località Pietra di Mastro Agostino; nel comune di Eboli, invece, sulla Strada Provinciale 204: innesto SS-18 Innesto - Sp 308 - Innesto S.P. 195; nei comuni di Oliveto Citra – Colliano – Palomonte e Contursi Terme, infine, sulla Sp 268 a – Sp 429 – Sp 65 stanno proseguendo gli interventi per il miglioramento della sicurezza dei tratti più pericolosi.

Il presidente Michele Strianese: