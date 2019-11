Salerno, proseguono i lavori lungo la strada dell'aeroporto

Procedono i lavori di “collegamento tangenziale di Salerno - Aeroporto Costa d’Amalfi - Capaccio - 1 lotto” che rappresentano il primo stralcio funzionale di una futura e più ampia progettazione di potenziamento globale della Tangenziale di Salerno e del relativo collegamento alla rete stradale provinciale. “Consegnati a maggio scorso – dichiara il presidente della Provincia Michele Strianese – questi lavori hanno come obiettivo il miglioramento della connettività, al fine di rendere uniforme e sicura l’esistente viabilità di collegamento per accedere all’Aeroporto “Costa d’Amalfi”.

Il cantiere

Gli interventi finora effettuati, sinteticamente, consistono nella realizzazione della linea di canalizzazione delle acque (zanella, cordolo, pozzetti, caditoie e linea interrata) per l'intera tratta della SP275 - via lago Lucrino per circa 1,1 km con pulizia delle aree oggetto di ampliamento, verifica preventiva strumentale sulla presenza di ordigni bellici, raccolta e smaltimento dei rifiuti, demolizione delle canalette in cls consortili. Le attività sono coordinate dal Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno. “Ringrazio la Regione Campania, in particolare il suo presidente Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ci permettono di intervenire sulla messa in sicurezza della nostra rete viaria” conclude Strianese.

Gallery