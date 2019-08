Avviso al pubblico, la Provincia va in ferie: uffici chiusi per cinque giorni

Il presidente della Provincia Michele Strianese ha disposto la chiusura degli uffici di Palazzo Sant'Agostino per cinque giorni, dal 12 al 16 agosto. Il provvedimento è esteso anche ad altre sedi, "nell’ambito di una generale attuazione di misure di riduzione della spesa pubblica".

I servizi essenziali

“La chiusura programmata degli Uffici dell’Ente – precisa il Presidente Michele Strianese – permette, per ogni giornata, una significativa economia di tutti i consumi che incidono sulla gestione finanziaria dell’Ente. Naturalmente verrà comunque garantita l’erogazione di alcuni servizi essenziali, per cui la chiusura non riguarda il Corpo di Polizia Provinciale, la Protezione Civile del Settore Ambiente. Sarà garantita l’apertura al pubblico dei Siti museali, della Biblioteca e Pinacoteca. Sarà attiva anche l’attività di prevenzione e lotta agli incendi, oltre che per ordinanze e nulla osta per la viabilità di competenza del settore Viabilità e Trasporti. Infine è prevista l’apertura al pubblico per il servizio Archivio e Protocollo nei giorni 12, 13 e 14. La Provincia rimane attiva, quindi, con servizi essenziali nonostante la chiusura degli uffici.