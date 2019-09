Pubblicato il bando del 5° concorso fotografico Ri-scatti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Concorso Fotografico Ri-Scatti è arrivato alla 5a edizione. Tanti premi, tantissime novità, ma, soprattutto, tante nuove emozioni ci aspettano grazie al tema di quest’anno. In quanti modi è possibile ricomporre la parola AMARE?  Amare - agire con amore.  Amare - avere una preferenza, gradire, apprezzare.  Amare - le cose, le azioni, le parole che danno dolore, portano tristezza, che sono sgradite.  Amare – una delle sensazioni dei sapori fondamentali del gusto.  A mare - il luogo in cui ci si trova o avviene un’azione.  A-Mare - deriva dall’alfa privativo greco (ἀ- o ἀν-), e indica rispetto al termine cui viene apposto: ‘mancanza’ (a-cefalo), ‘privazione’ (a-morale), ‘negazione’ (an-algesico).”  Mare a – il fenomeno del periodico alzarsi e abbassarsi del livello dei mari e degli oceani.  … Partendo da questi spunti, è possibile “pensare” la propria interpretazione e partecipare, seguendo le indicazioni presenti nel sito www.cordainaccordo.it. La scadenza per l’invio delle fotografie è il 30 settembre 2019. I primi tre classificati riceveranno un premio, secondo quanto specificato nel bando di partecipazione. Il 1° classificato per la categoria studenti riceverà un premio speciale: una Space Cinema Card della validità 6 mesi. Per questa categoria la partecipazione è gratuita. Sarà inoltre assegnato il Premio Ri-Scatti 2019 Giuria Popolare. Tutte le info e i materiali disponibili nel sito www.cordainaccordo.it