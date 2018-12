Stava trasportando la verduta al mercato: 48enne di Nocera ucciso con un colpo di fucile

Tragedia, ieri sera, al km 727 della Strada Statale 16 all'altezza di San Ferdinando di Puglia, direzione Bari: ignoti - riporta Foggiatoday - hanno sparato contro Luigi Bruno Battipaglia, incensurato di 48 anni, originario di Nocera Inferiore.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando a bordo di un furgone Iveco che trasportava verdura (in particolare finocchi), era diretto al mercato di Molfetta, quando sarebbe stato affiancato da un'auto a bordo della quale vi erano alcune persone. E' stato centrato in pieno volto da un colpo esploso da un fucile carico a pallettoni. Nel corso della notte i carabinieri, che non escludono possa trattarti di un tentativo di rapina finito in tragedia, hanno ascoltato alcune persone per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto.