Pulizia dei terreni privati: taskforce sindaco-polizia municipale a Nocera Superiore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Chi non pulisce, paga. Pulizia e manutenzione dei terreni incolti sul territorio comunale di Nocera Superiore: pugno duro del sindaco.

«Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini relative allo strato di degrado ed incuria di alcune aree che sono anche in pieno centro cittadino – spiega Giovanni Maria Cuofano – non possiamo più accettare che il disinteresse dei proprietari vada a macchiare il decoro della nostra città e, con le alte temperature, provochi, in presenza di sterpaglie e rami secchi, anche un rischio incendi».

I proprietari delle aree private incolte e dei terreni abbandonati hanno l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di pulizia e manutenzione finalizzati all'eliminazione dei rischi igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità.

La polizia municipale è stata incaricata di verificare l'osservanza dell'ordinanza e, in caso d’inottemperanza, ad applicare le sanzioni previste