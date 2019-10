Topi e sporcizia in piazza San Francesco: il blitz del sindaco

Blitz del sindaco di Salerno, questa mattina, in Piazza San Francesco, su sollecitazione del Comitato di Quartiere, per constatare di persona le criticità evidenziate dai residenti.

L'intervento

Vincenzo Napoli, dunque, appurando una situazione igienico-sanitaria insufficiente, ha allertato immediatamente Salerno Pulita e le cooperative per effettuare radicali operazioni di spazzamento e pulizia e per rimuovere i rifiuti presenti in zona. Inoltre, il sindaco ha sollecitato l’Enel di togliere una piccola struttura, residuo di un cantiere, utilizzato ormai in modo improprio.

I topi

Sulla presenza di topi, ribadita più volte dai residenti, il primo cittadino ha detto che, al di là delle lettere di sollecito, si recherà personalmente negli uffici della Asl, che è tenuta alla sanificazione e alla derattizzazione degli interventi in città, sollecitando con forza un intervento anche a piazza San Francesco.