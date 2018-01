Rifiuti e detriti a Santa Teresa: la precisazione del Comune di Salerno

Dopo la diffusione sul web di alcune immagini relative alle condizioni di degrado della spiaggia di Santa Teresa, dal Comune di Salerno precisano che “gli operatori della società Salerno Pulita sono intervenuti sin dalla prima mattinata del 1° gennaio per rimuovere i rifiuti abbandonati sull'arenile durante i festeggiamenti del Capodanno”.

In particolare hanno provveduto inizialmente alla pulizia del solarium in legno teak per poi completare le operazioni nel primo pomeriggio con la bonifica della spiaggia. I detriti portati dal mare saranno rimossi con il miglioramento delle condizioni meteo-marine, così come avvenuto nei giorni scorsi con la rimozione, anche a mezzo ruspa, dei detriti rilasciati sulla spiaggia del centro cittadino dalla violenta mareggiata scatenatasi nei giorni successivi al Natale.

