Pulisce l'arenile con mezzi meccanici: sanzionato per 1000 euro dalla Guardia Costiera

Guardia Costiera di Salerno in azione, stamattina. E' stata, infatti, elevata una sanzione amministrativa di mille euro ad un uomo intento ad effettuare lavori di pulizia e di livellamento dell’arenile cittadino, con mezzi meccanici.

Il blitz

A seguito di numerose segnalazioni pervenute alla Sala operativa della Capitaneria di porto di Salerno, i militari sono intervenuti al fine di verificare il possesso dell’autorizzazione necessaria per l’utilizzo dei mezzi meccanici sulla spiaggia. All’atto del controllo è emerso che i lavori di pulizia erano autorizzati, ma venivano eseguiti in orario difforme da quello consentito.

L'impegno

La Guardia Costiera di Salerno, come è noto, è impegnata nella complessa operazione denominata “Mare Sicuro”, al fine di tutelare la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti nel momento di massimo utilizzo del mare e delle coste e di reprimere tutti quei comportamenti illeciti che contravvengono alle regole di sicurezza e di corretto uso del demanio marittimo. Per le emergenze in mare, come ogni anno, si rinnova l’invito ad utilizzare il Numero Blu 1530, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale: un servizio completamente gratuito per il cittadino che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina in caso di difficoltà.