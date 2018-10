Pulizia lungo le strade dell'Anas: la soddisfazione di Piero De Luca (Pd)

“Sono contento di comunicare che i miei ripetuti solleciti hanno prodotto i risultati sperati e sono stati finalmente realizzati gli interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la rete infrastrutturale di competenza Anas ricadente nel territorio della Città di Salerno": lo ha scritto l'onorevole Piero De Luca (Pd).

"Dopo mesi di battaglie è stata risolta la problematica relativa allo stato di degrado nel quale versavano le arterie, gli svincoli, le pertinenze stradali e le piazzole di sosta ANAS nel Comune di Salerno, a causa della presenza di numerosi cumuli di rifiuti abbandonati da tempo. La pulizia e il decoro della rete stradale di accesso alla Città di Salerno è fondamentale non solo per garantire sicurezza nella circolazione ai nostri cittadini, ma anche per fornire un biglietto da visita adeguato ai tanti turisti che si riversano ormai tutto l’anno nel nostro territorio. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione,senza abbassare la guardia. Ringrazio l’Amministrazione comunale e le autorità competenti che si sono interessate alla realizzazione dell’intervento di bonifica”