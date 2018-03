Municipale in azione: bonificate varie strade al centro storico, multati 5 parcheggiatori abusivi

Nella giornata di ieri, gli agenti del Nucleo Operativo della Polizia Municipale, con la consueta collaborazione degli operatori di Salerno Pulita, hanno provveduto a far bonificare via Tasso all'altezza dei Gradoni della Lama, all'altezza della Madonnina e all'altezza del civico 57, nonchè via Portarateprandi all'altezza della chiesa Sant’Andrea e all'altezza dell'archetto, Vicolo degli Amalfitani, via San Massimo e via Botteghelle 3. Lo ha reso noto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

I controlli

È stata monitorata, poi, via S. Calenda all'altezza dell'Istituto Alberghiero “Virtuoso”, non riscontrando la presenza di rifiuti. Per quanto riguarda, infine, la sicurezza urbana, sono stati multati 5 parcheggiatori abusivi, denunciandoli per inottemperanza al Divieto di Accesso (Daspo) e allontanandoli dalle zone da loro scelte.