Pullman in avaria sulla Ravello-Castiglione: traffico in tilt

Caos, stamattina, sulla Ravello-Castiglione a causa di un bus della Sita in avaria. Come riporta Il Vescovado, il mezzo obsoleto, in salita da Amalfi, si è fermato in località Civita, nel tratto più stretto dell'arteria, occupando la sede stradale e non consentendo il passaggio veicolare nemmeno dal lato opposto.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Municipale e i meccanici Sita che, giunti sul posto, sono riusciti a far procedere un po' il bus per accostarlo a bordo della strada e consentire il passaggio dei veicoli. Traffico in tilt e tanta amarezza, dunque, per le condizioni inadeguate di alcuni bus obsoleti ma ancora operativi.