Cava, tutto pronto per la benedizione del nuovo pulmino per diversamente abili e per il mezzo della Protezione Civile

Venerdì 6 settembre, alle ore 18.00, a Cava de' Tirreni, presenteremo alla cittadinanza un pulmino per il trasporto di persone diversamente abili e di un mezzo per la Protezione Civile, seguirà la benedizione.

I mezzi sono stati acquistati con i fondi raccolti in molte parrocchie della nostra città e tramite varie iniziative a scopo benefico. Il Consiglio Direttivo e tutta l'Associazione è lieta di invitare a partecipare tutta la cittadinanza. La serata si svolgerà presso la nostra sede in Corso Mazzini, 124 (Ex ONPI).