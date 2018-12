Nuovo piano ospedaliero: salvi i punti nascita di Polla e Sapri

"Dopo un lavoro di approfondimento, discussione, di confronto serrato con le strutture centrali del Ministero, è stato approvato il Piano Ospedaliero definitivo della Regione Campania": ad annunciarlo è stato il governatore Vicenzo De Luca che spiega come dopo un decennio dal vecchio piano che prevedeva tagli e chiusure di ospedali è stata approvata la nuova programmazioen ospedaliera che è: "Equilibrata, seria e rigorosa che tiene conto delle esigenze dei territori e tutela fino in fondo del diritto alla salute dei nostri concittadini".

I punti nascita di Polla e Sapri

"Il nuovo Piano Ospedaliero - spiega De Luca - prevede, come già richiesto in deroga dalla Regione ad aprile scorso, i punti nascita di Sapri, Polla e Piedimonte Matese, inseriti in Dea di I livello. Quello di oggi è un passaggio di straordinario valore che consente di definire in pochi giorni il Piano dettagliato per l’assunzione del personale e la stabilizzazione delle centinaia di precari in attesa da anni e anni". Durante l'incontro con il ministro si è anche discusso del Piano Triennale necessario per il superamento del Piano di Rientro. "In un clima di serenità e rispetto, ispirato alla concretezza e a valutazioni di merito, il Ministero si è riservato di valutare questo elemento di novità intervenuto venerdì scorso. Ringrazio l’intera struttura tecnica della Regione Campania, i dirigenti delle Asl e delle Aziende ospedaliere per la collaborazione assicurata e per l’importante lavoro di svolta e riorganizzazione pienamente in corso nella sanità campana, ormai risanata sul piano finanziario. È acquisito, per il 2017, un punteggio nella griglia Lea pari a 152 punti, che rappresenta un incremento che ha dell’incredibile di quasi 50 punti in relazione al 2015. Con questo spirito di concretezza e rinnovamento proseguirà il lavoro nei prossimi mesi, per una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e delle famiglie" conclude.

Le reazioni dalle comunità

Si festeggia, quindi, tra il Cilento ed il Vallo di Diano dove i punti nascita di Sapri e Polla sono diventati Dea di I livello. Sergio Annunziata ha commentato così la notizia: "In risposta ai tanti scettici e detrattori e a qualche vecchio trombone. Come ho avuto modo di scrivere sui tanti post il punto nascite, e non solo ,resta aperto. ora sta a noi tutti mantenere standard qualitativi per evitar rischi in futuro". Anche il sindaco di Sapri Antonio Gentile ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato reaggiunto: "Giornata storica per l’ospedale di Sapri, approvato il Piano Ospedaliero presentato dalla Regione Campania contenente la proposta di DEA I livello per la nostra struttura. Le prospettive per la deroga sul punto nascite a questo diventano reali".