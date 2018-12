Chiusura dei punti nascita a Sapri e Polla: si va verso il ricorso al Tar

Nella serata di ieri, presso il Comune di Polla, si è svolta la riunione dei sindaci per discutere in merito al ricorso al Tar contro la chiusura del Punto Nascita dell'ospedale Luigi Curto. Durante la riunione si è deciso di affidare il ricorso all'avvocato Nicola Senatore che ha spiegato la necessità di procedere dapprima in autotutela e successivamente richiedere l'accesso agli atti per studiare perchè è stata proposta la chiusura dei Punti Nascita.

L'incontro a Sapri

A Sapri, invece, il sindaco Antonio Gentile ha incontrato una delegazione del Comitato di lotta. Dall'incontro è emersa la volontà, da tutte le parti, di procedere con impegno nell'azione coordinata a sostegno della vertenza ospedaliera. Anche se il nuovo piano ospedaliero dovrebbe riconoscere i due presidi come DEA di primo livello, infatti, la guardia non si abbassa e si richiede la revoca del decreto di chiusura del punto nascita. Intanto, per dare una maggiore valenza politica, è stata spostata la sede dell'incontro con i sindaci della Comunità Montana Lambro e Mingardo dal Comune di Sapri alla sede del Parco a Vallo della Lucania