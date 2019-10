Nasce un nuovo Punto Informativo Territoriale: il taglio del nastro a Mariconda

Taglio del nastro, il 22 ottobre, alle ore 9:30, per il P.I.T. (Punto Informativo Territoriale) in via Tanagro 2 B, a Mariconda. L’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Salerno inaugurerà, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, l'importante riferimento per il territorio, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell'assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano. Il “P.I.T. Mariconda” è un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini finalizzato a favorire l’accessibilità ai servizi, in particolare sociali e socio-sanitari, nonché alle opportunità di lavoro e formazione esistenti attraverso l'accoglienza e l'analisi della domanda del cittadino, segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti, nonchè upporto nella compilazione delle modulistiche, in formato cartaceo ed elettronico. Ancora, consulenza sociale integrata per specifiche categorie, aiuto nella creazione di canali informatici (profili, indirizzi di posta elettronica, ecc.) ed incontri per una migliore alfabetizzazione digitale rivolti in particolare agli anziani e giovani inesperti (assistenza informatica).

Gli obiettivi

Completamente gratuito e rivolto alla cittadinanza, il Pit mira a veicolare la proposta globale degli interventi rivolti alle persone del quartiere Mariconda ed in generale della città di Salerno ed offrire un punto informativo e di accompagnamento rispetto ai servizi pubblici e privati (Comune, ASL, Centri per l’impiego, Enti di Formazione, APL, ecc.) in grado di soddisfare i bisogni e le richieste dei cittadini.

I servizi

Lo Sportello fornirà inoltre un supporto al cittadino nella compilazione delle modulistiche messe a disposizione dal Settore Centrale Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Salerno. Nello specifico, attraverso una delega predisposta da suddetto Ufficio, gli operatori dello Sportello potranno richiedere e ritirare per il cittadino:

Certificato di godimento dei diritti politici; Tessera elettorale; Certificati/estratti di nascita/morte/maternità e paternità/ stato di famiglia/ residenza/ stato libero/vedovanza/irreperibilità/convivenza di fatto/unione civile; Certificati contestuali; Cambio domicilio/residenza.

Gli orari di apertura

Il Pit, a cui i minori potranno accedere solo se accompagnati da un genitore o da un tutore, è aperto i giorni dispari dalle 9 alle 12 e quelli pari dalle 15 alle 18.