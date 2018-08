Gruppo di nocerini in vacanza a Zante: incidente in quad, inizia l'incubo

Una brutta avventura, per un gruppo di salernitani, in ferie in Grecia. Come riporta Il Mattino, i malcapitati di Nocera Inferiore avevano noleggiato un quad per visitare Zante, ma un banale incidente stradale si è trasformato in un incubo.

Il fatto

I nocerini, infatti, sono dovuti restare sull’isola fino a quando non hanno racimolato i soldi per riparare i danni causati al veicolo. "Se non mi date 1.400 euro, in Italia non tornate", avrebbe detto il titolare di un quad bike a noleggio sull’isola greca. Così, i giovani turisti hanno consegnato la somma e, solo dopo, hanno potuto continuare la loro vacanza, con qualche sorriso in meno.