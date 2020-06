Non rispetta la quarantena per recarsi al lavoro: nei guai un cavese

Un uomo di Cava de' Tirreni è finito nei guai per aver violato la quarantena. Lo ha fatto per recarsi al lavoro, a più riprese. La Procura di Nocera Inferiore lo ha condannato a circa cento euro di multa e anche al pagamento delle spese processuali. Qualora l'imputato volesse opporsi, finirebbe a processo.

I fatti

Tutto è cominciato lo scorso aprile a Cava de' Tirreni. I carabinieri, dopo un controllo, scoprirono il 24enne in strada, per recarsi al lavoro, nonostante fosse costretto alla quarantena domiciliare per 14 giorni, dopo essere venuto a contatto con persone precedentemente contagiate. L'uomo era stato informato dal Dipartimento di Prevenzione Asl di Salerno: avrebbe dovuto attendere le telefonate di verifica per confermare la propria presenza in casa. I militari non lo avevano trovato al proprio domicilio e lo avevano denunciato a piede libero.