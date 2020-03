Salernitani in quarantena: le Politiche Sociali ampliano i servizi a domicilio

Ampliato, il servizio di assistenza e supporto del Comune di Salerno a beneficio della famiglie e delle persone poste in quarantena per contenere il contagio da Coronavirus che già ricevono aiuto per la spesa a domicilio e la consegna dei farmaci dal Settore Politiche Sociali coordinato dall'Assessore Nino Savastano. Su indicazione del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, con il coordinamento operativo dell’Assessore all’Ambiente Angelo Caramanno, Salerno Pulita sta in queste ore contattando direttamente a domicilio le famiglie interessate onde organizzare nel migliore dei modi il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Per gli animali da compagnia

Le associazioni animaliste Dpa Onlus, Enpa, Lega del Cane aiuteranno le famiglie e le persone in quarantena ad accudire nel migliore dei modi gli animali di compagnia. Tutte le operazioni saranno svolte seguendo rigidi controlli operativi idonei a garantire, insieme alla privacy, la sicurezza e la salute tanto degli operatori quanto dei beneficiari.



