Cambio al vertice della Questura, il saluto di Pasquale Errico

Cambio al vertice della Questura di Salerno: il Questore Pasquale Errico stamattina, nell'ambito di una conferenza stampa, ha salutato la città, per raggiunti limiti di età. A succedergli, sarà Maurizio Ficarra. Dopo due anni alla guida della Questura, Errico lascia l’incarico. Grande commozione per il Questore: “Lascio la Polizia per approdare in altri lidi- ha detto - Mi dedicherò all’insegnamento e all’approfondimento assistendo gli studenti della cattedra di Procedura Penale presso l’Università Federico II di Napoli”.

Il bilancio

Il Questore uscente ha fornito un ultimo bilancio della sua attività, sottolineando l’importanza della collaborazione con i suoi uomini. "Non spetta tanto a me fare un bilancio di questi due anni a Salerno. Spetterebbe forse più ai cittadini dire che cosa ho fatto da questore in questo periodo. L’impegno da parte delle forze dell’ordinec’è stato”. In merito all'incremento dei controlli per Pasqua, ha aggiunto: "Nei giorni scorsi si sono tenuti due tavoli tecnici presso la Prefettura e la Questura per le strategie operative. Intensificate le volanti al fine di reprimere i furti in appartamento“.

Terrorismo

Infine, sull’allarme terrorismo, il questore ha detto: “Non lo sottovalutiamo. I nostri servizi, anche la Digos, che opera nello specifico settore ha messo in campo una serie di attività che in questo periodo verranno certamente intensificate. Noi teniamo sotto controllo la situazione in provincia", ha concluso.