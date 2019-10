Salerno, Ficarra e Picone incontrano i loro omonimi in Questura

Tanta curiosità, oggi a Salerno, dove sono arrivati i simpaticissimi Ficarra e Picone. No, non per girare un nuovo film, bensì per incontrare i loro omonimi. Si tratta del questore di Salerno Maurizio Ficarra e del suo nuovo vice Pasquale Picone. Un incontro - come mostra la foto che pubblichiamo - che è stato possibile organizzare grazie alla disponibilità dei due poliziotti di salutare i due comici siciliani.

La curiosità

Oltre al nome, un altro punto in comune con i due volti noti di Striscia la Notizia, uno dei due dirigenti della Questura salernitana ce l'ha. Maurizio Ficarra è infatti nato a Palermo. Proprio come Salvo Ficarra e Valentino Picone. E così se a Salerno Ficarra (Maurizio) e Picone (Pasquale) lavoreranno in sinergia per garantire l'ordine pubblico e contrastare la criminalità; a Palermo, Ficarra (Salvo) e Picone (Valentino) sono pronti all'uscita del loro nuovo film: "Il primo natale", nei cinema dal 12 dicembre.