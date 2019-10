Nuovi arrivi in Questura a Salerno: si insediano Iorio e Picone

Nuovi arrivi alla Questura di Salerno. E’ Pasquale Picone, primo dirigente della Polizia di Stato, il nuovo Vicario del Questore Maurizio Ficarra. Picone, in Polizia dal 1988, è stato in servizio in varie città tra cui Caserta, Avellino, Teramo e Napoli, dove da ultimo ha ricoperto la dirigenza del Commissariato Sezionale Vicaria-Mercato.

L'altro arrivo

Il vice questore Ornello Iorio, invece, è il nuovo dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura di Salerno. In Polizia dal 2005, ha svolto servizio nelle città di Parma, Verona ed Avellino, dove ha svolto l’incarico di Capo di Gabinetto.