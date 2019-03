Quota 100, le perplessità dell'OPI: "Dovrebbero assumere oltre 10mila infermieri"

"Oltre ai 9.000 infermieri che già mancano in Campania altri 1.700 se ne aggiungeranno per effetto dalla così detta Quota 100": questo è l'allarme lanciato da Cosimo Cicia, presidente salernitano dell'O.P.I. (Ordine delle Professioni Infermieristiche).

I dati

La FNOPI, con riferimento alla situazione alla fine del 2018, ha calcolato, in base agli anni di anzianità lavorativa e all’età anagrafica, in 22.000 gli infermieri dipendenti del Ssn in uscita mentre almeno 7500, nel periodo di vigenza della norma, rientrerebbero nei parametri per accelerare il pensionamento. "Considerando il cobinato disposto tra l'attuazione della Quota 100, il mancato superamento del tetto di spesa per il personale sanitario e il blocco del turnover, si potrebbe mandare in pensione anche il Sevizio sanitario pubblico - ha spiegato Cicia - Se non si adotteranno immediate e profonde contromisure a collassare sempre di più saranno i livelli essenziali di assistenza già in forte difficoltà e si rafforzeranno le disuguaglianze". Il rischio sarebbe quello di un aumento sensibile delle liste di attesa e delle difficoltà di accesso alle cure da parte dei cittadini soprattutto delle Regioni in Piano di rientro. In tal modo aumenterà la conseguente necessità di ricorrere al privato magari. "Ora servono senso di responsabilità e azioni concrete per far fronte all’emorragia di personale che si realizzerà nel nostro Ssn - ha incalzato Cicia - La conseguenza che si delinea nell’immediato è quella che la oramai endemica carenza di organico determinatasi negli ultimi anni per il blocco delle assunzione sarà resa ancora più grave dalla uscita per pensionamento anticipato di migliaia di infermieri. Non è più sufficiente garantire che non ci saranno tagli né taglietti per la Sanità. Chi ha la responsabilità di governo ha il dovere etico di spiegare come intende affrontare il fenomeno descritto, sia agli infermieri che rimarranno a lavoro in condizioni organizzative sempre più precarie, sia ai cittadini che hanno diritto a cure tempestive, di qualità e sicure. L’O.P.I. di Salerno - conclude il presidente - non ha dubbi nell’affermare con forza che chi esce dalla professione attiva per Quota 100 deve essere subito rimpiazzato, al di là dell’economia e della politica".

Le domande di Quota 100 in provincia

L'Inps ha aggiornato le statistiche riguardanti le domande di Quota 100 in Campania e la provincia di Salerno, escludendo quella di Napoli, è la provincia campana con più domande avendone registrate 1.840. Seguono Caserta con 1.325, Avellino con 698 e Benevento con 450. La Direzione Metropolitana di Napoli, invece, ha registrato ben 4.050 domande