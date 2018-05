Qvida, incontri di meditazione Zen tutti i mercoledì

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Qvida si occupa del benessere ad ogni livello. Dall'amore per la materia prima, per la stagionalità e la qualità dei prodotti all'amore per se stessi. In ogni livello la parola d'ordine è consapevolezza! Ogni mercoledì, alle 18.30, incontriamo il benessere emotivo attraverso la meditazione Zen.

Organizzato in collaborazione con il Dott. Valentino Bacco Psicologo-Psicoterapeuta

Costo: 10€ ( lezione + tagliata di frutta o centrifugato)

Si consiglia: abbigliamento comodo e tappetino ( è possibile acquistare il tappetino anche in sede al prezzo di 4€ comunicandolo al momento della prenotazione o a secondo della disponibilità Il tappetino fornito sarà il TAPPETINO 6MM)