Raccolta alimentare per i meno abbienti: l'iniziativa della Caritas zonale Salerno Ovest

Il Natale si avvicina e la Caritas Zonale di Salerno Ovest, in campo 365 giorni all'anno per aiutare chi ha bisogno, organizza per il 24 novembre una raccolta alimentare per dar una mano alle famiglie in difficoltà.

La mappa

I volontari della Caritas capitanata da don Marco Raimondo, dunque, raccoglieranno prodotti da donare presso il Conad di via dei Greci, il centro commerciale Le Cotoniere, il Conad Ogliara e il Conad Via Irno e il Sole 365 via Settimio Mobilio. Attesa una folta adesione da parte della cittadinanza.