Raccolta alimentare natalizia: il Centro per la Legalità consegna i pacchi alla Caritas Zonale

Un aiuto per chi è in difficoltà, nel segno dei doni del vero Natale. Sono stati consegnati alla Caritas Zonale di Fratte-Matierno-Brignano, i pacchi della raccolta alimentare tenuta il 16 dicembre, dai giovanissimi utenti del Centro per la Legalità di Matierno, patrocinato dalle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

L'iniziativa

La cooperativa sociale Galahad, infatti, ha condotto i minori presso il supermercato Super Risparmioso di Fratte, per raccogliere alimenti per le famiglie meno abbienti, da donare alla Caritas Zonale di Fratte-Matierno-Brignano capitanata dal parroco, don Marco Raimondo, sempre in prima linea per i più deboli. Tanti i salernitani che, con generosità, hanno acquistato pelati, pasta, olio e dolci per le famiglie e le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà. Un gesto virtuoso, in particolare, quello degli utenti del Centro per la Legalità di Matierno, Rita Stanzione, Roberta Di Domenico, Marianna Ceruso e Francesco Pio Landi che hanno scelto di dare una mano al prossimo, fornendo un esempio positivo a tutta la comunità e regalando un sorriso a grandi e piccini, in occasione del Natale, in collaborazione con la Caritas Zonale.

