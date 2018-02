Un gesto d'amore per San Valentino: in campo i ragazzi del Centro per la Legalità

Un gesto d'amore per San Valentino, da parte dei giovanissimi utenti della cooperativa sociale Galahad. Stamattina, infatti, sono scesi in campo i minori impegnati nelle attività del Centro per la Legalità, sito presso il Centro di Aggregazione di Matierno, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune.

L'iniziativa

Gli utenti del Centro, in particolare Roberta, Rita ed Alessia, insieme agli operatori Simona Parrilli e Francesco Bove, e con l'incoraggiamento del diacono della parrocchia di Matierno, don Vincenzo Salsano, hanno tenuto una raccolta alimentare presso il supermercato "Sole 365" di via Mobilio, in collaborazione con la Caritas di Fratte-Matierno-Brignano presieduta da don Marco Raimondo. Il ricavato dell'iniziativa, dunque, è stato destinato alle famiglie meno abbienti. "I nostri giovani utenti ci hanno reso ancora una volta orgogliosi - ha osservato il presidente di Galahad, Marilia Parente - Hanno, infatti, impiegato il loro tempo libero per dar vita ad una iniziativa benefica che regalerà un sorriso a molte persone in difficoltà, fornendo anche un esempio virtuoso a tanti adulti distratti".

