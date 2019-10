Roccadaspide, raccoglie castagne cadute sulla strada: minacciato con un'ascia per il "furto"

Episodio increscioso a Roccadaspide: un uomo si era fermato a raccogliere alcune castagne cadute a terra sulla strada provinciale che collega il comune a Trentinara, qualche sera fa, quando, risalito in auto, é stato fermato prima da un uomo, poi da altri tre, armati di ascia.

Il fatto

Per il presunto "furto" di castagne, infatti, i 4 hanno pensato bene di spaventare e minacciare l'uomo che è stato costretto ad aprire il cofano della vettura, in cui aveva conservato la busta con le castagne cadute. "Non mi sono introdotto in terreni privati. Le castagne erano su strada provinciale e ne ho preso forse al massimo un kg e mezzo. Non ho rubato", ha detto la vittima ad Infocilento.